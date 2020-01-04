القوات البحرية تنفذ عملية برمائية كاملة في مياه البحر المتوسط (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت القوات البحرية عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، وذلك باشتراك حاملة المروحيات «جمال عبدالناصر» ومجموعتها القتالية، التي شملت الفرقاطات طراز «جو ويند» وطراز «بيرى» ولنشات صواريخ طراز «سليمان عزت»، إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز «209»، وعدد من وحدات مكافحة الغواصات وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية.

وشهد التدريب اشتراك القوات الجوية بالهليكوبتر الحديثة طراز «كاموف» وطائرات «الأباتشى» وطائرات «f-16»، إضافة إلى الطائرات طراز «شينوك»، في ظل الوقاية المُحقَّقة من عناصر الدفاع الجوى، واشتراك مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة، إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية.

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وتميز التدريب بالتنوع في أساليب القتال، مع استخدام جميع عناصر العملية البرمائية، سواء من حيث التخطيط والتنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة، والذى عكس بصورة واضحة إمكانيات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في الإشراف والقيادة والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المعقدة على المستوى الاستراتيجى والتعبوى والتكتيكى، والذى يتطلب تنسيقات على جميع المستويات.

وشهد التدريب قيام عدد من الفرقاطات وطائرات الهل طراز «SH-2G» بتنفيذ إطلاقات ناجحة من الطوربيدات المضادة للغواصات، في إطار قيامها بمهامها القتالية وعملها كستائر حماية قريبة وبعيدة لتشكيل العملية البرمائية ضد تهديد الغواصات.

شهد التدريب بالبحر الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

القوات البحرية تنفذ عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط

جانب من العملية البرمائية التى نفذتها البحرية المصرية