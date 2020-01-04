شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حملات بشرق مدينة نصر وغلق 3 كافيهات مخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الأجهزة التنفيذية لحى شرق مدينة نصر، برئاسة اللواء مجدى الوصيف، حملة مكبرة أسفرت عن إعادة غلق كافية مخالف سبق غلقه لإدارته بدون ترخيص وسبق وأن تم قطع التيار الكهربائى ورفع العداد، إلا أن المسؤول عن الكافية أعاد التشغيل فتم غلقه وتشميعه وجارى عمل محضر جنحة فض الأختام وقيده بقسم شرطة أول مدينة نصر، كما تم مصادرة كراسى وإزالة إشغالات بالمكان.

كما تم إعادة غلق وتشميع كافية بالعقار 13 بشارع متولى الشعراوى بعمارات المثلث نظرا لإدارته بدون ترخيص، وكذلك غلق وتشميع وقطع التيار الكهربائى ورفع العداد عن كافيه مدار بدون ترخيص بالمنطقة السادسة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأسفرت الحملة أيضا عن رفع الإشغالات أمام قاعة مؤتمرات الأزهر مع شارع يوسف عباس المنطقة الثانية، ورفع الإشغالات بشارع نبيل الوقاد أرض الجولف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

Advertisements

وبالمرور بواسطة إدارة البيئة بالحى تبين وجود مخالفات بيئية فى بعض المنشآت فتم تحرير انذارات لتوفيق وضعها بعد مرور المدة القانونية سيتم عمل محاضر بيئية وارسالها إلى النيابة العامة، وتابعت الحملة أعمال النظافة وأعمال متعهدى الجمع السكنى وتجريد الأتربة فى مناطق متفرقة بقطاع الحى والتنبيه مشددا على رئيس فرع هيئة النظافة ومدير وحدة الرصد البيئى بمتابعة أعمال رفع القمامة ومتعهدى القمامة وفى حال تقصير المتعهدين يتم إنذارهم ومخاطبتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد مع المقصر.

جاء ذلك بناء على توجهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة بضرورة الحفاظ على النظافة العامة وتطوير الميادين والشوارع والكتل السكنية ورفع وازالة جميع المخالفات والإشغالات التى تعوق حركة المواطنين وردع كل من يحاول تشويه ذلك حرصا على نفاذ القانون والحفاظ على هيبة الدولة.