شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حملات لرفع الإشغالات بأبوالنمرس وأخرى للنظافة بأوسم والعجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد الدكتور ياسر فرج، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالجيزة، حملة لرفع الإشغالات على المقاهى والمحلات المخالفة بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس، كما تم رفع كفاءة وتنظيف طريق المريوطية، وتهذيب الأشجار وقص الخطر منها، حفاظا على المارة من سقوط الأفرع بالتزامن مع موجة الطقس السيئ، كما استهدفت الحملة توسعة الطريق بشكل عام.



اصلاح كسر ماسورة بالعجوزة

وبناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين والعمل على حلها، استجاب اللواء هانى العنانى رئيس حى العجوزة بشكل فورى لشكوى مواطن من وجود مخلفات قمامة بشارع مدحت عبد الحميد المتفرع من شارع دمشق حيث تم الدفع بسيارة نظافة وعدد من عمال النظافة لكنس ورفع كفاءة الشارع.

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وفى السياق استجاب اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر بشكل فورى لشكوى مواطن يتضرر من طفح صرف صحى خلف مساكن قرية وردان حيث تم الدفع بعدد من سيارات شفط المياه لكسح المياه والعمل على حل المشكلة لعدم تكرار حدوثها مره أخرى.



رفع القمامة بأوسيم

كما دفعت هيئة النظافة والتجميل بالجيزة برئاسة شفيق جلال، اليوم بـ 6 سيارات شفط لإزالة آثار المياه الناتجة عن كسر ماسورة مياه بشارع جلال الدين الحمصى مع شارع السودان حى العجوزة.

وفى أوسيم نفذت أجهزة مرك ومدينة أوسيم برئاسة اللواء أيمن السعيد حملة لرفع تجمعات القمامة بنطاق بالمدينة، كما تم رفع تجمعات القمامة على مستوى الوحدة فى "قرية الزاوية، قرية شنبارى، قرية الكوم الاحمر"، كما تم رفع تجمعات القمامة على مستوى نطاق وحدة البراجيل ورفع كافة المخلفات، كما تم تجريد طريق البراحيل-أوسيم، ورفع كافة المخلفات، وتم رفع تجمعات القمامة والمخلفات من المناطق "مزلقان لعبة بشتيل ومنطقة شارع المزرعة ومنطقة الصرف الصحى ومنطقة السرايا ومنطقة القنطرة البيضاء ومنطقة الكاكولا ومنطقة شارع الستة متر ومنطقة مصطفى ركابى والنفق المردوم ومجمع مدارس بشتيل، وميدان محمد مبروك".