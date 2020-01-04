براءة 3 متهمين باختطاف سيدتين واغتصابهما في الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قضت محكمة الساحل برئاسة المستشار مصطفى صلاح، ببراءة 3 متهمين باختطاف سيدتان واغتصابهما تحت السلاح، وسرقتهما بالإكراه.

تعود تفاصيل القضية رقم 9529/2019، بتلقي مباحث قسم الساحل، بلاغًا من سيدة وصديقتها يتهما3 أشخاص باختطافهما تحت تهديد السلاح، واغتصابهما، ومن ثم ترك إحداهما والتحفظ على الأخرى حتى إحضار الأولى 5 آلاف جنيه، إلا أنها أبلغت عن المتهمين وتم ضبطهم.

وخلال محاكمه المتهمين، طالب المحامي ميشيل حليم، ببراءتهم؛ تأسيسًا على عدم معقولية واقعة الخطف والاحتجاز في مكان الواقعة، باعتباره "شعبي" ممتلئ بالمارة.

وقدم دفاع المتهمين، بيان حالة جنائية للسيدتين تفيد سابق اتهامهما في قضايا آداب عامة، وخلال مناقشتهما في المحكمة، سألهما عن مظاهر الإكراه الواقع عليهما، فانهارت إحداهما، واعترفا بحقيقة الواقعة.