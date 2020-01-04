29 يناير.. إعادة محاكمة متهمين اثنين في "خلية المعصرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 29 يناير أولي جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية المعصرة" لاتهامهما بإثارة العنف وحيازة سلاح ومفرقعات. ووجهت النيابة للمتهمين في تلك القضية أنهم في غضون الفترة ما بين 14 أغسطس 2013 حتى 25 أغسطس 2014، بدائرة شرطة حلوان، انضموا جميعًا إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون.

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