​وزير الطيران: الحكومة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن الوزارة وشركاتها التابعة، تحرص على تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين لإظهار الوجه الحضاري الذي يليق بمكانة مصر أمام العالم، مشيرًا إلى أن السياحة والطيران وجهان لعملة واحدة، كأحد أهم مصادر الدخل القومي المصري.

جاء ذلك على هامش اللقاء الذي عقد في مدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، بين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ووزير الطيران المدني، ونائبهما، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مع 150 من مستثمري وممثلي قطاع السياحة الخاص، ومنظمي الرحلات الجوية بالمطارات المصرية، لمناقشة أحوال القطاع السياحي في المحافظة، وبحث المشكلات التي تواجهه، وسبل التعاون بينهم وبين الوزارة والمحافظة والبنك المركزي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف منار أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين في قطاعي الطيران والسياحة والآثار، والعمل على حلها بشكل سريع من خلال اللقات الدورية والتعاون بين الوزرات المعنية والمستثمرين، من أجل زيادة الحركة السياحية، وتقديم برامج سياحية متنوعة ومتكاملة، ترضي جميع ضيوف وزائري مصر.​