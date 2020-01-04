انطلاق فعاليات ندوة دور الخطاب الديني بمقر "مستقبل وطن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

انطلقت فعاليات ورشة العمل التي ينظمها حزب "مستقبل وطن" برئاسة المهندس أشرف رشاد، بعنوان "دور الخطاب الديني الوسطي في بناء الشخصية"، اليوم السبت، بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف.

وتعقد الندوة في مقر الحزب الرئيسي لمستقبل وطن بالتجمع الخامس، بمشاركة المهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، النائب عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، ورئيس ائتلاف دعم مصر، واللواء يحيي عيسوي، أمين لجنة شئون العلاقات الحكومية، والمستشار أحمد فوزي، عضو الأمانة العامة للحزب، وعدد من قيادات الحزب ووزارة الأوقاف.

ويعقد حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد، ورشة عمل بعنوان "دور الخطاب الديني الوسطي في بناء الشخصية"، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والشيخ جابر طايع، وكيل أول وزارة الأوقاف والمتحدث الرسمي باسمها، والنائب عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، ورئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، واللواء يحيي عيسوي، أمين لجنة شئون العلاقات الحكومية، والمستشار أحمد فوزي، عضو الأمانة العامة للحزب، وعدد من قيادات الحزب ووزارة الأوقاف.​