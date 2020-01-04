مصر | 26 يناير.. أولى جلسات إعادة محاكمة متهمين بأحداث عنف 15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 26 يناير.. أولى جلسات إعادة محاكمة متهمين بأحداث عنف 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهمين صادر ضدهما حكمًا غيابيًا بالسجن المشدد 7 سنوات لاشتراكهما فى أحداث عنف منطقة 15 مايو، بجلسة 26 يناير الجاري أمام المستشار حسين قنديل.

وشمل أمر إحالة المتهمين أنهم اشتركوا فى مظاهرة تخريبية بدون ترخيص وكان الهدف منها زعزعة استقرار البلاد، كما انضموا إلى الجماعة الإرهابية التى تستخدم القوة والعنف والتهديد من أجل تحقيق أهدافها، وقاموا من خلال المسيرة الحاشدة بمنطقة 15 مايو بتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وتضمن قرار الإحالة منع وعرقلة سير السلطات العامة بالبلاد والتى من شأنها تعطيل الجهات والهيئات القضائية عن أداء أعمالها، وتسببوا في تعطيل وسائل المواصلات العامة والخاصة وحركة المرور، كما حازوا أسلحة وأدوات نارية من شأنها بث الرعب في نفوس المواطنين، فضلًا عن حيازة مواد مفرقعة تتكون من البارود الأسود لاستخدامها فى أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالأمن العام.