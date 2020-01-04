مصر | المشدد من 3 إلى 15 سنة لـ١١ متهما سرقوا 18 مليون جنيه بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد من 3 إلى 15 سنة لـ١١ متهما سرقوا 18 مليون جنيه بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 11 متهمًا بالمشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة بتهمة سرقة أموال خاصة بشركة نقل أموال بمدينة نصر.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين إيهاب، سائق بشركة لنقل الأموال، وعبد المجيد، كهربائي، ومحمد، عامل، وصالح، سائق، ومبروك، صاحب ورشة، وصابر عامل، ومحمد، كهربائي، وفوزي، فرد أمن، ومحمود، خراط، ومحمد، سائق، وشريف، بسرقة المنقولات الميبنة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لشركة نقل الأموال وهي عبارة عن 18.035 مليون جنيه و5 آلاف دولار.

وكان ذلك بالطريق العام حال حملهم أسلحة بيضاء "مطاوي وأدوات تستخدم في الاعتداء على المواطنين".

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال محمد فتحي، مراقب أمن بشركة نقل الأموال أنه حال استقلاله سيارة الشركة محل عمله قيادة المتهم الاول ورفقة فني ماكينات الصراف الآلي لتغذية ماكينات الصراف الآلي عقب تسلمهم مبلغ نقدي وقدره 23.885 مليون جنيه و5 آلاف دولار أمريكي وعقب الانتهاء من تغذية ماكينة أحد البنوك فوجئ بقيام المتهم الأول بالفرار بالسيارة والاستيلاء على المبلغ المتبقي وقدره 18.035 مليون جنيه وخمسة آلاف دولار وتبلغ اليه بالعثور على السيارة بإحدى شوارع مدينة نصر وبداخلها جزء من المبلغ المستولى عليه.