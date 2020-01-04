مصر | 29 يناير.. أولي جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ "خلية المعصرة"

تنظر الدائرة الأولي إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي إعادة إجراءات محاكمة متهمين بالقضية المعروفة بـ "خلية المعصرة" والصادر ضدهما حُكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد، وذلك بجلسة 29 يناير الجاري.

والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهما هما:

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جمال عبد الرؤوف عبد الرحمن حسن.

حسن على احمد على.

وجهت النيابة للمتهمين في هذه القضية أنهم فى غضون الفترة ما بين 14 أغسطس 2013 حتى 25 أغسطس 2014 بدائرة شرطة حلوان، المتهمون جميعا انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وهى "جماعة الإخوان المسلمين" والتى تضطلع لتحقيق أغراضها بغير نظام الحكم بالقوة من خلال التعدى على قوات الشرطة والمنشات العامة.