مصر | ضبط صاحب مصنع يستغل الأطفال للعمل مقابل مبلغ مالي بالأزبكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط صاحب مصنع يستغل الأطفال للعمل مقابل مبلغ مالي بالأزبكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة الأزبكية حبس صاحب مصنع حقائب حريمي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه باستغلال 3 أطفال للعمل داخل المصنع نظير مقابل مالي.

كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث عن أهلية هذه الأطفال وإرسالهم إلي دار رعاية.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات لضباط إدارة رعاية الأحداث، مفادها قيام "مصطفى. ص. م" 39 سنة، صاحب مصنع حقائب حريمي في الأزبكية، باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم في العمل داخل مصنعه المشار إليه، وبالمخالفة لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008م، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003م.

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وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وباستهداف المصنع المشار إليه تمكن ضباط إدارة رعاية الأحداث وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبصحبته كل من "عمار. م. ن" 12 سنة ومقيم بولاق الدكرور بالجيزة و"إسلام. ع. ع" 13 سنة ومقيم دائرة قسم شرطة المرج، و"أدهم. ن. ع" 15 سنة، مقيم دائرة قسم شرطة المقطم.

وبسؤال المجني عليهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم في العمل بالمصنع نظير التحصل منه على مبالغ مالية، وبمواجهة المتهم بالتحريات وما جاء بأقوال المجني عليهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واستغلال سالفي الذكر في العمل بالمصنع.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.