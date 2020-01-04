مصر | هيروين و4 حوادث سرقة.. حبس لص السيارات بباب الشعرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيروين و4 حوادث سرقة.. حبس لص السيارات بباب الشعرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة باب الشعرية، بحبس مسجل خطر لقيامه بسرقة السيارات ولحيازته المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة إجراء المباحث للتحريات عن المتهم، ووجهت له تهمة السرقة وتهمة حيازة مخدر الهيروين.

تعود التفاصيل بتلقي قسم شرطة باب الشعرية، بلاغا من "محمد. ا"، 33 سنة، تاجر أحذية، يفيد باكتشافه سرقة السيارة ملكه، أثناء توقفها بشارع الجيش دائرة القسم، وبداخلها مبلغ مالى 1500 جنيه، جهاز DV، 10 أكياس نعل أحذية بإجمالى عدد 100 جوز نعل أحذية، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، وتتبع خط سير هروب المتهم أمكن العثور على السيارة المستولى عليها بحارة المراكش بدائرة القسم وسرقة محتوياتها.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، "خالد. ف"، 54 سنة، عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 11 جراما، وكمية من مفاتيح السيارات المصطنعة، وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أيدها، واعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة سيارات أخرى بأسلوب "المفتاح المصطنع" باستخدام المفتاح المضبوط بحوزته، وأضاف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي أمرت بما تقدم.