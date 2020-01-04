مصر | 29 يناير.. أولى جلسات إعادة محاكمة خلية المعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 29 يناير.. أولى جلسات إعادة محاكمة خلية المعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت محكمة الاستئناف، جلسة 29 يناير، كأولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهمين بخلية المعصرة لاتهامهم بإثارة العنف وحيازة سلاح ومفرقعات.

ووجهت النيابة للمتهمين في تلك القضية أنهم في غضون الفترة ما بين 14 أغسطس 2013 حتى 25 أغسطس 2014، بدائرة شرطة حلوان، انضموا جميعًا إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون.