مصر | تـأجيل نظر طعن "أديبتيو" على إلزامها بشراء أسهم "أمريكانا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تـأجيل نظر طعن "أديبتيو" على إلزامها بشراء أسهم "أمريكانا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقدم من شركة أديبتيو إنفيستمنتس الإماراتية المملوكة لرجل الأعمال محمد العبار للاعتراض على قرار إلزامها بتقديم عرض شراء إجباري لأسهم الأقلية والتداول الحر بشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية أمريكانا مصر، لجلسة 11 يناير المقبل.

وكان قد اعترض بعض مساهمي الأقلية أمريكانا مصر، على نقل الملكية، وتظلموا من القرار، للحفاظ على حقوقهم، وفي يناير 2019، قررت لجنة التظلمات بالهيئة، إلزام أديبتيو بتقديم عرض شراء إجباري على باقي أسهم رأس المال فورًا، مع مطالبة الشركة بدراسة قيمة عادلة بتحديد سعر السهم خلال أجل لا يجاوز شهرًا من تاريخ صدور القرار، وهو ما طعنت عليه اديبيتو من جديد لدى لجنة التظلمات، لكن الأخيرة رفضت مزاعم أديبيتو وألزمتها بالسير في إجراءات الشراء الإجباري، وتقدمت أمريكان بعرض رسمي لشراء أسهم أمريكانا بقيمة 3.90 جنيه للسهم، وهو ما قوبل بالرفض من هيئة الرقابة المالية، لعدم مراعاة الدراسة لمعايير التقييم المالي، والمعدة من شركة فينكورب للاستشارات المالية، ووصفت الدراسة بأنها أغفلت أسس تتعلق بمعقولية الافتراضات وسلامة مناهج وأساليب التقييم المالي.