مصر | تفاصيل سرقة محل "بلاي ستيشن" بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل سرقة محل "بلاي ستيشن" بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة سرقة محل "بلاي ستيشن" بمنطقة الجيزة، على يد مجهولين، فيما طلبت تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة للوصول للمجرمين.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن مجهولين سرقوا محل "بلاي ستيشن" بالجيزة، مستغلين غلقه وعدم تواجد أحد به، فقاموا بوضع خطة لسرقته، واستولوا على عدد من أجهزة الألعاب بالإضافة لأجهزة "لاب توب" المتواجدة بالمحل، وفروا هاربين، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بتعرض محل ألعاب "بلاي ستيشن"، للسرقة على يد مجهولين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن المتهمين استولوا على عدد من أجهزة الألعاب، بالإضافة إلى جهاز "لاب توب".

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.