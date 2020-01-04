أخبار مصر | وزير الأوقاف: الأديان جاءت لإسعاد البشرية في دنياهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: الأديان جاءت لإسعاد البشرية في دنياهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن عقد اللقاءات النقاشية والاجتماعية حول مختلف القضايا تساهم بكل تأكيد في تنوير العقل الإنساني، مهنئًا الأخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد.

وأضاف جمعة، خلال ورشة عمل حزب مستقبل وطن، التي ينظمها بعنوان "دور الخطاب الديني الوسطي في بناء الشخصية"، بالمقر الرئيسي، اليوم السبت، أن النفس إذا لم تشغلها بالحق ستشغل بالباطل، مؤكدا أن الأديان جاءت لإسعاد البشرية في دنياهم وللأسف الجماعات المتطرفة كانت تروج بأفكار سلبية وتخريبية، مشيرًا إلى أن الإسلام لم يضع قالب ثابت أو نظام جامد من أتبعه يصبح يتبع الإسلام ومن لم يتبعه يصبح خارج عن الإسلام.

وأكد وزير الأوقاف، أن تحقيق العدل في أي دولة ليس من مسئولية رئيس الدولة وحده بل كل مؤسسات الدولة بمواطنيها، مذكرا أن أي حكم بأي دولة مطالب بترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية لنهضتها وكذلك حرية المعتقد ومجابهة الفاسدين، مشيرا إلي أن الدولة تبذل قصارى جهدها لقضاء حاجة المحتاجين وفقا للامكانيات المتاحة.

وشارك في الورشة، المهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، النائب عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، ورئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، وجابر طايع، وكيل أول وزارة الأوقاف، وعدد من قيادات الحزب ووزارة الأوقاف .