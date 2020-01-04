أخبار مصر | طائرات وغواصات.. ننشر فيديو العملية البرمائية للبحرية المصرية في المتوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرات وغواصات.. ننشر فيديو العملية البرمائية للبحرية المصرية في المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت القوات البحرية بتنفيذ عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، وذلك باشتراك حاملة المروحيات جمال عبد الناصر ومجموعتها القتالية والتى شملت الفرقاطات طراز (جو ويند) وطراز (بيرى) ولنشات صواريخ طراز (سليمان عزت) إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز (209) وعدد من وحدات مكافحة الغواصات وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية.

وشهد التدريب اشتراك القوات الجوية والذى جاء متمثلاً فى اشتراك الهليكوبتر الحديثة طراز( كاموف) وطائرات ( الأباتشى ) وطائرات (f-16) إضافة إلى الطائرات طراز (شينوك) فى ظل الوقاية المحققة من عناصر الدفاع الجوى واشتراك مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية.

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حيث تميز التدريب بالتنوع فى أساليب القتال مع الاستخدام لجميع عناصر العملية البرمائية سواء من حيث التخطيط والتنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة والذى عكس بصورة واضحة إمكانيات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة فى الإشراف والقيادة والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المعقدة على المستوى الإستراتيجيى والتعبوى والتكتيكى والذى يتطلب تنسيقات على كافة المستويات .

كما شهد التدريب قيام عدد من الفرقاطات وطائرات الهل طراز ( SH-2G ) بتنفيذ أطلاقات ناجحة من الطوربيدات المضادة للغواصات فى إطار قيامها بمهامها القتالية وعملها كستائر حماية قريبة وبعيدة لتشكيل العملية البرمائية ضد تهديد الغوصات .

وقد شهد التدريب بالبحر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .