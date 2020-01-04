أخبار مصر | وزير السياحة والآثار: القيادة السياسية وجهت بتذليل عقبات الاستثمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار: القيادة السياسية وجهت بتذليل عقبات الاستثمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن القيادة السياسية وجهت بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين والعاملين في القطاع السياحي لدفع سير العمل به، فضلًا عن الارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوي الجمهورية، وذلك اتساقًا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في الدولة، وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية والتاريخية على المستوى الدولي.

وأشار إلى أنه خلال الاجتماع الذي انعقد بينه وبين طارق عامر محافظ البنك المركزي الأسبوع الماضي بحضور أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية تم مناقشة تعديل بعض البنود من أجل تخفيف الأعباء على المستثمرين وإعطائهم فرصة أكبر للسداد والاستمرار في استثماراتهم بصورة أفضل.

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وأكد على أن القطاع الخاص هو شريك النجاح، والقاطرة الحقيقية للنهوض بهذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لقطاعي السياحة والآثار.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مع ١٥٠ من مستثمري وممثلي قطاع السياحة الخاص ومنظمي الرحلات الجوية بالمطارات السياحية المصرية، لمناقشة أحوال القطاع السياحي في المحافظة، وبحث المشكلات التى تواجهه، وسبل التعاون بينهم وبين الوز ارة والمحافظة والبنك المركزي خلال الفترة المقبلة.

وشهد اللقاء جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وسراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية.