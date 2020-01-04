أخبار مصر | "قانون تنمية سيناء".. أولى الملفات أمام لجنة حل مشكلات السياحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قانون تنمية سيناء".. أولى الملفات أمام لجنة حل مشكلات السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ ١٥٠ من مستثمري وممثلي قطاع السياحة الخاص ومنظمي الرحلات الجوية بالمطارات السياحية المصرية، وزير السياحة والآثار علي إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار، برئاسته وعضوية وزراء السياحة والآثار، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والبيئة، والطيران المدني، وممثل عن وزارة الداخلية، ورئيس اتحاد الغرف السياحية.

واصفين إياها بالخطوة الناجحة والتاريخية لحل جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين ودفع عجلة العمل بالقطاع السياحي.

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وطالب المستثمرون بأن تنظر اللجنة إلى العديد من الموضوعات، من أهمها قانون تنمية سيناء الصادر عام ٢٠١٢ والذي يضم بعض البنود التي تعوق زيادة الاستثمار بالإضافة إلي النظر في عملية حرق الأسعار في القطاع السياحي وتخفيض أسعار الفائدة في رسوم الكهرباء.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مع ١٥٠ من مستثمري وممثلي قطاع السياحة الخاص ومنظمي الرحلات الجوية بالمطارات السياحية المصرية، لمناقشة أحوال القطاع السياحي في المحافظة، وبحث المشكلات التى تواجهه، وسبل التعاون بينهم وبين الوزارة والمحافظة والبنك المركزي خلال الفترة المقبلة.

وشهد اللقاء جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وسراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية.