أخبار مصر | دراسة تشغيل 3 خطوط طيران لدعم حركة تنشيط السياحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراسة تشغيل 3 خطوط طيران لدعم حركة تنشيط السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع وزيري السياحة والآثار والطيران المدني ونائبهما ومحافظ جنوب سيناء، لبحث سبل التعاون بين الوزارتين والمحافظة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للقطاع السياحي وتقديم نوع جديد من البرامج السياحية التي تجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية والترفيهية.

كما بحثوا دراسة ربط وادي النيل بالبحر الأحمر عن طريق تشغيل خطين طيران داخليين من مدينة الأقصر إلى مدينة شرم الشيخ ومن مدينة الأقصر إلى مدينة الغردقة لتنشيط السياحة الداخلية والتسهيل على السائحين للاستمتاع بمختلف الأماكن السياحية والأثرية داخل جمهورية مصر العربية هذا.

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إضافة إلى دراسة إعادة تشغيل خط الطيران بين مدينة شرم الشيخ ولندن لتشجيع الحركة السياحية الإنجليزية والتي تعد مقصدًا سياحيًا هامًا للشعب البريطاني وذلك بعد قرار استئناف الرحلات البريطانية إلي شرم الشيخ.

جاء ذلك على هامش اللقاء الموسع الذي عقده الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مع ١٥٠ من مستثمري وممثلي قطاع السياحة الخاص ومنظمي الرحلات الجوية بالمطارات السياحية المصرية، لمناقشة أحوال القطاع السياحي في المحافظة، وبحث المشكلات التى تواجهه، وسبل التعاون بينهم وبين الوزارة والمحافظة والبنك المركزي خلال الفترة المقبلة.

وشهد اللقاء جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وسراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية.