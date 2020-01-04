أخبار مصر | برقيات شكر من مستثمري السياحة للرئيس: "إنجازات الدولة محسوسة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برقيات شكر من مستثمري السياحة للرئيس: "إنجازات الدولة محسوسة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل ١٥٠ من مستثمري وممثلي قطاع السياحة الخاص ومنظمي الرحلات الجوية بالمطارات السياحية المصرية، برقية تحية وشكر وتقدير إلى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاهتمام الكبير من الدولة بالقطاع السياحي.

وأشاروا إلى ما يبذله من جهد كبير لحل مشاكل المستثمرين في قطاع السياحة، وما لمسوه من إنجاز محسوس خلال الأسابيع القليلة الماضية لإزالة كافة العقبات التي تواجههم للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مع المستثمرين لمناقشة أحوال القطاع السياحي في المحافظة، وبحث المشكلات التى تواجهه، وسبل التعاون بينهم وبين الوزارة والمحافظة والبنك المركزي خلال الفترة المقبلة.

وشهد اللقاء جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وسراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية.