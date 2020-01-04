أخبار مصر | "تطوير العشوائيات": الجيزة محافظة عجوز.. وخطة للنهوض خلال 10 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تطوير العشوائيات": الجيزة محافظة عجوز.. وخطة للنهوض خلال 10 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، عن إعداد المحافظة لخطة جديدة للتطوير والنهوض بالمحافظة خلال 10 سنوات، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على النهوض بأعمال التطوير خلال 12 شهرًا.

جاء ذلك خلال لقائه بمحافظ الجيزة بديوان عام المحافظة، لتوقيع بروتوكول تطوير 24 منطقة غير مخططة، اليوم.

وقال "صديق" إن الجيزة محافظة عجوز، وذات كثافة سكانية عالية، مما يتطلب تطويرها، خاصة وأنها تعد من أهم وجهات الدولة، باعتبارها من أكبر المحافظات وأهمها، وأكثرهم رؤية للسائح، في وجود العديد من المناطق السياحية والأثرية فيها، والذي سيضاف إليها إرث كبير وهو المتحف المصري.

وأضاف المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه من ضمن خطة الصندوق، سيتم توقيع بروتوكول آخر نهاية العام لتطوير مناطق أخرى.

وكان قد عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والمهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية لقاءً بديوان عام المحافظة، وذلك لتوقيع برتكول بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات يستهدف تطوير ٢٤ منطقة غير مخططة بأحياء العمرانية والهرم والوراق وبولاق الدكرور وشمال الجيزة ومدينة الجيزة، وتشمل أعمال تطوير المناطق، أعمال إنارة وتركيب بلاط انترلوك ورصف وأعمال بنية تحتية وذلك لرفع كفاءة هذه المناطق بتكلفة 400 مليون جنيه.

