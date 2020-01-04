أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يستعرض سبل النهوض بالقطاع في سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يستعرض سبل النهوض بالقطاع في سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهد اللقاء جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وسراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية.
وخلال اللقاء أوضح العناني أن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا وتنسيقًا بين المحافظة ووزارتي السياحة والآثار والطيران المدني للنهوض بالقطاع السياحي بصفة عام والمقاصد السياحية بمحافظة جنوب سيناء بصفة خاصة من أجل حل مشاكل المستثمرين التي تعوق سير العمل في القطاع السياحي.
واستعرض وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني العديد من اللقاءات التي عقدها مع بعض المستثمرين في القطاع السياحي ورؤساء اتحادات الغرف السياحية لمناقشة أحوال القطاع السياحي في المحافظة، وبحث المشكلات التى تواجهه، وسبل التعاون بينهم وبين الوزارة والمحافظة خلال الفترة المقبلة.
كما سيتم فتح منفذ بيع فرعي جديد للتذاكر المجمعة للمواقع والمتاحف الاثرية بمتحف آثار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والمزمع افتتاحه خلال الأسابيع القادمة، مما سيعمل علي تيسير عملية شراء التذاكر على الشركات السياحية بإلإضافة إلى عملية التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحة والآثار مما يتيح خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول مما يساعد علي تسهيل عملية الحجز وتقليل طوابير الانتظار على شباك حجز التذاكر بالمتاحف والمناطق الأثرية، إضافة إلى بيع المستنسخات والكتب الأثرية والسياحة من خلال تلك التطبيقات.