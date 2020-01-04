أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يستعرض سبل النهوض بالقطاع في سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يستعرض سبل النهوض بالقطاع في سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اليوم السبت، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء لقاءًا موسعًا مع ١٥٠ من مستثمري وممثلي قطاع السياحة الخاص ومنظمي الرحلات الجوية بالمطارات السياحية المصرية لمناقشة أحوال القطاع السياحي في المحافظة، وبحث المشكلات التى تواجهه، وسبل التعاون بينهم وبين الوز ارة والمحافظة والبنك المركزي خلال الفترة المقبلة.

شهد اللقاء جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وسراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية.

وخلال اللقاء أوضح العناني أن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا وتنسيقًا بين المحافظة ووزارتي السياحة والآثار والطيران المدني للنهوض بالقطاع السياحي بصفة عام والمقاصد السياحية بمحافظة جنوب سيناء بصفة خاصة من أجل حل مشاكل المستثمرين التي تعوق سير العمل في القطاع السياحي.

واستعرض وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني العديد من اللقاءات التي عقدها مع بعض المستثمرين في القطاع السياحي ورؤساء اتحادات الغرف السياحية لمناقشة أحوال القطاع السياحي في المحافظة، وبحث المشكلات التى تواجهه، وسبل التعاون بينهم وبين الوزارة والمحافظة خلال الفترة المقبلة.