أخبار مصر | القوات البحرية تنفذ عملية برمائية وعدد من الرمايات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات البحرية تنفذ عملية برمائية وعدد من الرمايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت القوات البحرية بتفيذ عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، وذلك باشتراك حاملة المروحيات جمال عبدالناصر ومجموعتها القتالية، والتي شملت الفرقاطات طراز (جو ويند) و طراز (بيرى) ولنشات صواريخ طراز (سليمان عزت)، إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز (209)، وعدد من وحدات مكافحة الغواصات، وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحربة و شهد التدريب إشتراك القوات الجوية و الذى جاء متمثلا فى إشتراك الهليكوبتر الحديثة طراز( كاموف) و طائرات ( الأباتشى ) و طائرات (f-16) إضافة إلى الطائرات طراز (شينوك) فى ظل الوقاية المجققه من عناصر الدفاع الجوى و إشتراك مجموعات قتالية من قوات المظلات و الصاعقة إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية.

وتميز التدريب بالتنوع فى أساليب القتال مع الإستخدام لجميع عناصر العملية البرمائية سواء من حيث النخطيط و التنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية و التشكيلات التعبوية و القوات الخاصة و الذى عكس بصورة واضحة إمكانيات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة فى الإشراف والقيادة والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المعقدة على المستوى الإستراتيجيى والتعبوى والتكتيكى والذى يتطلب تنسيقات على كافة المستويات .

كما شهد التدريب قيام عدد من الفرقاطات وطائرات الهل طراز (SH-2G ) بتنفيذ إطلاقات ناجحة من الطوربيدات المضادة للغواصات فى إطار قيامها بمهامها القتالية وعملها كستائر حماية قريبة وبعيدة لتشكيل العملية البرمائية ضد تهديد الغوصات .

وقد شهد التدريب بالبحر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .