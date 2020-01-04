أخبار مصر | محافظ القاهرة يوجه بتوفير وحدات سكنية لحالات قاسية.. وتوظيف ذوي الاحتياجات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يوجه بتوفير وحدات سكنية لحالات قاسية.. وتوظيف ذوي الاحتياجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم، في لقائه الدوري بالمواطنين، ناقش خلاله عددًا من المشاكل التي تم عرضها عليه، بالإضافة إلى إصدار عدد من القرارات التي تخص ذوي الاحتياجات الخاصة.



ووافق المحافظ خلال اللقاء على توظيف عدد من الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمعرفة مديرية القوي العاملة، بأعمال تتناسب مع حجم الإعاقة وفي مجال تخصصه بشركات خاصة تتوافر بها جميع مزايا العاملين بالدولة من تأمينات ومعاشات طبقًا للقانون.



كما وافق "عبدالعال" على ندب عدد من موظفي مديريات الشئون الصحية والتربية والتعليم نظرا لظروفهم الاجتماعية الخاصة ولم شمل الأسرة، بالإضافة إلى موافقته على توفير 4 وحدات سكنية لحالات قاسية تقدموا للمحافظة منذ سنوات لتوفير وحدات سكنية لهم، وتبين بعد عمل البحوث اللازمة استحقاقهم نظرًا لظروفهم الاجتماعية .



وقال محافظ القاهرة، إن العمل على خدمة المواطنين وحل مشاكلهم والتعرف علي احتياجاتهم والعمل علي تحقيقها، هو الهدف الأول والمسؤولية الأولى للمحافظين وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتواصل مع المواطنين والعمل على خدمتهم .

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وأضاف محافظ القاهرة خلال لقائه، أن محافظة القاهرة لديها العديد من المنافذ للتواصل مع المواطن وتلقي شكواه سواء بشكل مباشر من خلال لقاءات بصفة دورية أو أسبوعية بمكاتب نواب المحافظ ورؤساء الأحياء او التقدم لمراكز خدمة المواطنين بالأحياء أو الديوان العام أو من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة، وكذلك متابعة يومية لما ينشر بوسائل الإعلام المختلفة.

وأصدر المحافظ تعليماته لمدير مديرية الطرق بناءً على شكوى مواطن بتطوير كوبري الحرفيين بالهايكستب، بتركيب حواجز حديدية علي جانب الكوبري للحد من الحوادث، وكذلك عمل مطبات صناعية بمنطقة مدارس بحلوان لإجبار السائقين السائقين علي تخفيف سرعاتهم، كما أصدر المحافظ تعليماته لكافة رؤساء الأحياء برفع جميع السلاسل والأعمدة الحديدية، وأي وسائل أخرى تستخدمها المواطنين لحجز أماكن السيارات الخاصة بهم والانتظار في الشوارع.