أخبار مصر | تعرف على أهم معايير ومبادئ الجامعات صديقة البيئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أهم معايير ومبادئ الجامعات صديقة البيئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استلم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة كاميليا صبحي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول مسابقة الجامعة صديقة البيئة تحت رعاية وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد.

وتهدف مسابقة الجامعة صديقة البيئة إلي عدد من نقاط الهامة، ومن أهمها نشر ثقافة الاستدامة في الجامعات المصرية، وتعزيز التغيير الاجتماعي فيما يخص بأهداف الاستدامة، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة مصر على التزاماتها نحو القوانين والتشريعات البيئية والاتفاقيات الدولية، لتصنيف الدولي للجامعات والإسهام في جعل المباني الجامعية صديقة للبيئة.

وتشمل المسابقة عددًا من مبادئ والمعايير للحفاظ على البيئة والاستدامة، والأنظمة التعليمية، التعليم والبحث العلمي، والطاقة والتبدل المناخي وإدارة المخلفات والمياه والبنية التحتية للجامعة، وجودة البيئة، بالإضافة إلى معيار توافق الاستدامة مع القوانين والتشريعات البيئية والاتفاقيات الدولية.

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وسيتم إطلاق المسابقة قريبًا عقب إعداد الدليل الإرشادي لمعايير التصنيف المستدام للجامعات المصرية.

واستعرض خالد عبد الغفار، خطة الوزارة التي تؤكد توافر فرق الانتشار السريع من مختلف التخصصات، والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، والتي تقوم بدعم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير كميات المطلوبة من أكياس الدم ومشتقاته، بجانب رفع درجة الاستعداد بلجنة إدارة الأزمات والكوارث الطارئة بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وشدد خالد عبد الغفار علي مديري المستشفيات الجامعية، برفع حالة الاستعداد القصوى بالمحافظات المختلفة، وتنظيم الإجازات والراحات للفريق الطبي بكل مستشفى، وذلك لتوفير العدد اللازم لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة، كما تجهيز فريق طبى متنقل من التخصصات الطبية المختلفة لتقديم الدعم الميداني في موقع الأحداث، بجانب رفع درجة الاستعداد بإدارات التموين الطبي بالمستشفيات.