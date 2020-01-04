أخبار مصر | "الحرام بقي غالي".. طرق غش حديثة بالامتحانات تقضي على "البرشام" التقليدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحرام بقي غالي".. طرق غش حديثة بالامتحانات تقضي على "البرشام" التقليدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"البرشامة، الحجاب، الكتابة السرية"، جميعها طرق قديمة أعتاد على استخدامها الملايين من الطلاب، في العقود الماضية، ألا أن الأمر الآن بات أكثر سلاسة، وأريحية، فظهر القلم السحري، وغيره من الطرق التي أصبحت مقصد الطلاب في الامتحانات.

تزامنا مع موسم الامتحانات في المدارس والجامعات، الذي يتبعه ضبط حالات الغش بين الطلاب في مختلف الأعمار وعلى درجات متنوعة من التعليم، وفي التقرير التالي ترصد "الخليج 365" صراع البقاء الذي تخوضه طرق الغش القديمة ضد الطرق الحديثة.

قال محمد علي، طالب بكلية الحقوق، جامعة القاهرة، إن الغش أصبح سهلا جدا، إذا ما قورن بالسنوات الماضية، موضحا أن الطالب لم يعد يحتاج إلى ساعات طويلة لصناعة "البرشام" -نسخة مصغرة جدا من المنهج الدراسي تكون في حجم نصف القلم-، فباتت هناك مكينات تصوير يمكنها إتمام تلك العملية في أقل من ثلاث دقائق.

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أوضح طالب كلية الحقوق جامعة القاهرة، أن سبل الغش باتت من ضم رفهيات الطبقة الاجتماعية، فالطبقة الفقيرة تعيش في رحاب الطرق القديمة، وخاصة البرشام، معللا ذلك بكون تلك الطرق لا تحتاج إلى ميزانية كبيرة، فهي لا تتعدي السبع جنيهات.

كما قالت شيماء أحمد، الطالبة بكلية التجارة جامعة حلوان، أن الطرق الحديثة والتي تنوعت بين الأقلام السحرية التي تخفي الكلمات المكتوبة وتظهرها بتمرير قطعة في مؤخرة القدم على منطقة الكتابة وتعطي النتائج ذاتها على مختلف الخامات التي قد يتم الكتابة عليها كالقماش والخشب، معقبة: "أن سعر القلم يتراوح ما بين الخمسة والعشرين والثلاثين جنيها".

وأردفت الطالبة بكلية التجارة جامعة حلوان، أنه هناك طريقة أخرى للغش ينتهجها طلاب الطبقة الراقية، ألا وهي سماعات الميكرو، وهي سماعات صغيرة جدا في حجم حبة الترمس، توضع في الأذن، لونها كلون الجلد الطبيعي، يمكن أن تستخدم كمسجل، ويمكنها أيضا أن تجري المكالمات الهاتفية لكنها باهظة الثمن جدا، فيتراوح سعرها ما بين الخمسمائة والسبعمائة، معلقه "الحرام بقي غالي أوي".