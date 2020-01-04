أخبار مصر | وزير التعليم العالي: جامعة الجلالة تسعى لتكون رائدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي: جامعة الجلالة تسعى لتكون رائدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كما تفقد الوزير، مساحة موقع الجامعة ومبنى الإدارة الرئيسي والمكتبة ومباني الكليات، ومبنى الخدمات، وسكن أعضاء هيئة التدريس وسكن الطلاب والملاعب. واستمع الوزير، إلى شرح مفصل للأعمال المنشآت، من مهندسي الموقع، وتجهيز المنشآت وفقًا للخطة الزمنية، وتم عرض خطة توصيل المرافق لمقر الجامعة.

تابع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعمال ومنشآت جامعة الجلالة، حرصا على خطة سير العمل، وللالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من منشآت الجامعة، وفقا لتوجيهات القيادة السيادية.

وشدد الوزير، على أن الجامعة تسعى لتكون رائدة محليًا وإقليميًا ودوليًا، فهي تعد جزءًا من منظومة التعليم المستقبلي، كما تتميز بالابتكار في التعليم والبحث العلمي، وخدمة الإنسانية.



وأنشئت جامعة الجلالة، على مساحة 173.5 فدانا كالجامعة الذكية، والتي تعد من أفضل المستويات العالمية، كما تحظى باهتمام الشركات الدولية، وتشمل الجامعة 15 كلية وهي (الهندسة، وطب الأسنان، والطب، والفنون، الإعلام والاتصال، العلوم الإدارية، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الغذاء والصناعات الغذائية، العلوم، العمارة، علوم وهندسة الحاسبات، التمريض، العلوم الصحية التطبيقية، العلاج الطبيعي، الصيدلة)، علاوة على مستشفى الجامعة بسعة 400 سرير.

كما تقوم بتوفير سكن للطلبة والأساتذة، وآخر للطالبات والمدرسات.