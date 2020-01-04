أخبار مصر | وزير التعليم العالي: جامعة الجلالة تسعى لتكون رائدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي: جامعة الجلالة تسعى لتكون رائدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واستمع الوزير، إلى شرح مفصل للأعمال المنشآت، من مهندسي الموقع، وتجهيز المنشآت وفقًا للخطة الزمنية، وتم عرض خطة توصيل المرافق لمقر الجامعة.
وشدد الوزير، على أن الجامعة تسعى لتكون رائدة محليًا وإقليميًا ودوليًا، فهي تعد جزءًا من منظومة التعليم المستقبلي، كما تتميز بالابتكار في التعليم والبحث العلمي، وخدمة الإنسانية.
وأنشئت جامعة الجلالة، على مساحة 173.5 فدانا كالجامعة الذكية، والتي تعد من أفضل المستويات العالمية، كما تحظى باهتمام الشركات الدولية، وتشمل الجامعة 15 كلية وهي (الهندسة، وطب الأسنان، والطب، والفنون، الإعلام والاتصال، العلوم الإدارية، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الغذاء والصناعات الغذائية، العلوم، العمارة، علوم وهندسة الحاسبات، التمريض، العلوم الصحية التطبيقية، العلاج الطبيعي، الصيدلة)، علاوة على مستشفى الجامعة بسعة 400 سرير.
وتهدف الجامعة، إلى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة، لكي تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي عن طريق البرامج الأكاديمية ومهنية المقدمة، وتشجيع الطلاب على الابتكار والإبداع، والقيام بالأبحاث العلمية التطبيقية، ونشر المعرفة العلمية لاحتياجات المجتمع وخطط التنمية المستدامة، بالإضافة الي ربط المواد التعليمية بالصناعة في إطار مرن يقوم بالحفاظ على القيم والأخلاقيات المجتمعية مع مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي.