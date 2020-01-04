شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتجول داخل نفق ينفذ لأول مرة في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة، رفقة وزراء الكهرباء والثقافة والإسكان، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، منطقة الأبراج بمركز المال والأعمال بالعاصمة الإدارية، اليوم، وصعد حتى الدور الـ16 بالبرج الأيقوني، حيث كان في استقباله السفير الصيني بالقاهرة، ومسؤولو الشركة الصينية المسؤولة عن التنفيذ.

وشرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ 20 برجًا، منها البرج الأيقوني، لافتًا إلى أن نسب التنفيذ حققت المستهدف، بل وتخطته، فيما كلّفه رئيس الوزراء بأن يعرض عليه الموقف الخاص بتنفيذ الأبراج كل شهرين حتى نهاية 2020.

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واستعرض وزير الإسكان الموقف التنفيذي لمنطقة الحي السكني الثالث R3 وR5، خلال تجول رئيس الوزراء بالحي السكني R3، لتفقد أحد النماذج التي تم الانتهاء من رصفها، وكذا أعمال تنسيق الموقع، ومسارات الدراجات، وأشار الوزير إلى أن الحي السكني الثالث الذي يقام على مساحة 1000 فدان، بإجمالي 8 مجاورات، بلغت نسب الإنجاز الإجمالية به نحو 85%.

واستعرض «الجزار» مشروع تنفيذ الحديقة المركزية على مساحة 952 فداناً (مساحة المسطح الفعلي)، كما استعرض التوزيع الكمي لعناصر الموضوع من أرضيات ونباتات ومسطحات مائية وأماكن انتظار السيارات والمباني المقرر إنشاؤها في هذه المنطقة، وتوزيع المشروعات الاستثمارية داخل الحديقة، والتي تشمل الحديقة الترفيهية المغطاة، والنادي الاجتماعي، ومجمع الواحة الاستشفائية.

كما استعرض موقف تنفيذ المرافق والبنية الأساسية خلال نزول رئيس الوزراء إلى أحد الأنفاق التي تم وضع كابلات الكهرباء الخاصة بالعاصمة الإدارية بها، وهذا النموذج يطبق لأول مرة في مصر، ومنطقة الشرق الأوسط، لتيسير أعمال الربط، والصيانة، وإصلاح الأعطال، حيث أشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع المهم.