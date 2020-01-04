شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة رئيس الضرائب بـ«تسجيلات الرشوة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واجهت نيابة أمن الدولة العليا عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، المتهم بالرشوة، بتسجيلات صوتية تضمنت طلبه هدايا عينية ومبالغ مالية، قُدرت بـ2.5 مليون جنيه، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، وهى التسجيلات التي نفاها المتهم وقال إنها «غير دقيقة»، وإن جهات التحريات فهمت بعضها خطأ، ووجهت له النيابة تهمة طلب وأخذ رشوة مقابل التغاضى عن سداد ضرائب مستحقة للدولة على بعض المؤسسات التجارية الخاصة.

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واستمعت النيابة إلى الضابط الذي أجرى التحريات، وأكد صحة ما ورد في محضر التحريات، وتضمن أن ٣ محاسبين قانونيين يعملون في مؤسسات خاصة، عرضوا على المتهم وآخرين في المصلحة هدايا ومبالغ مالية مقابل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة على المؤسسات التي يعملون بها، والتى تقدر بقرابة ١٨ مليون جنيه.

وذكرت التحريات أن الجهات الرقابية راقبت المتهمين لمدة أسبوعين، وتمكنت من تسجيل بعض المحادثات بإذن من النيابة العامة. وتواصل النيابة التحقيق مع باقى المتهمين من مقدمى الرشوة وعاملين بالمصلحة لمواجهة المتهمين بأقوالهم.

في سياق متصل، كلف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رضا عبدالقادر بالقيام بأعمال رئيس المصلحة بصفة مؤقتة، لحين شغل هذه الوظيفة على النحو الذي حدده القانون، مؤكدًا أنه لا أحد فوق القانون، ولا تستر على فساد.