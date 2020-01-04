شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 142 محضرًا في حملات تموينية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، توجيه حملات لضبط المنظومة التموينية بالمخابز البلدية، لتحديد مدى التزام الأسواق بالأسعار وإحكام الرقابة التموينية، وأسفرت الحملات عن تحرير 142 محضرًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال أصحابها في 6 إدارات فرعية.

وأوضح أن الحملات كشفت توقف 15 مخبزًا بلديًا عن العمل دون إذن مسبق من التموين، وتحرير 27 محضرًا في إدارة المنتزه، تنوعت ما بين 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و8 محاضر عدم حمل شهادة صحية و7 عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية و3 محاضر إدارة مخابز سياحية دون ترخيص، وتحرير 5 محاضر في إدارة تموين العجمى و20 في إدارة وسط، تنوعت ما بين 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و3 توقف مخابز بلدية عن العمل دون إذن من التموين.