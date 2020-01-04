شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. 3 فيديوهات ترصد جولة رئيس الوزراء اليوم فى العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت ، تنفيذ الأعمال بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والأحياء السكنية، ومنطقة الحديقة المركزية، وحى المال والأعمال، فضلًا عن منطقة الأبراج، ورافقه فى الجولة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد كبير من المسئولين

واستمع رئيس الوزراء ، خلال زيارته إلى عرض قدّمه اللواء شعبان ضاحى، المسئول عن مشروعات رئيس الهيئة الهندسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضمن المخطط العام لمنطقة الوزارات وشركات المقاولات التى تتولى أعمال التنفيذ، وكذا نسب الإنجاز التى تمت فى الحى الحكومى، حيث تتراوح نسب التنفيذ ما بين 71% و88%، وكذا معدلات تنفيذ شركات المقاولات العاملة بالمشروع فى الأعمال المسندة إليها.

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كما استعرض ، موقف ساحة الشعب والنصب التذكارى والمسرح الرومانى ومركز قصر الثقافة الإسلامى والمدينة الرياضية، وحى المال والأعمال، مشيرًا إلى أن طرق الحى السكنى بلغت نسب تنفيذها 100%، وكذلك طرق الحى الدبلوماسي.

وبدأ رئيس الوزراء جولته بالحى الحكومى، حيث استمع إلى عرض عن الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية ، والذى يقع على مساحة 1.5 مليون م2 بما يعادل 150فدانًا ويشمل 10 مجمعات وزارية بإجمالى 34 وزارة، بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسى يتوسط المبانى الوزارية بمسطح 430 ألف م2.

وتجول رئيس الوزراء فى مدينة الفنون والثقافة، برفقة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، وعدد كبير من المسئولين.

وخلال الجولة، أشار اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية، والمشرف على تنفيذ المدينة، إلى أن "مدينه الفنون والثقافة "بالعاصمة الإدارية الجديدة يتم إنشاؤها في إطار رؤية جديدة و مبتكرة لإعلاء صوت الفن الذي طالما عبَر به المصري القديم عن هويته وأصالته علي مر السنين وأنها إضافة نوعية للثقافة المصرية بمضمونها الشامل، ممثلة للقوى الناعمة المصرية، ومؤكدة للريادة المصرية على مر العصور، مؤكدا أن المدينة هي الأكبر عالميا في هذا المجال، وتبلغ مساحتها ما يقرب من 130 فداناً تضم "دارا للأوبرا " والتي ستكون الأكبر في مصر والشرق الاوسط، حيث إنها تضم قاعة رئيسية تصل سعتها الي 2150 فرداً مقامة وفقا لاحدث التقنيات الهندسية، من إضاءات تخصصية وأنظمة صوتية وتقنيات مسرحية وقاعة موسيقى تسع1200 فرد مؤهلة لاستقبال الحفلات الموسيقية العالمية، و كذلك مسرحا للدراما والأداء الحركي يتسع لـ 640 فرداً . وبجانب الموسيقي، هناك "متحف للفنون المصرية" تتضافر فيه إبداعات من الفن المصري القديم وومضات من الفن الحديث، المعاصر في عرض متحفي متفرد وغير مسبوق يؤكد علي ريادة مصر الثقافية عبر العصور.