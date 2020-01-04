شكرا لقرائتكم خبر عن «إسكان النواب» تتمسك بالمشاركة في وضع اللائحة التنفيذية لـ«مخالفات البناء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، على لسان رئيسها النائب عماد سعد حمودة، تمسكها بقرار الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بمشاركة نواب من اللجنة في وضع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، بعد تعديل بعض مواده.

وقال رئيس لجنة الإسكان، لـ«المصري اليوم»، إن «هناك ضرورة لتنفيذ طلب رئيس المجلس بمشاركة أعضاء اللجنة للجهة التنفيذية (الحكومة) عند وضع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح هذه المرة، في إشارة على ما يبدو إلى العوائق التي تسببت فيها اللائحة التنفيذية عند تطبيق القانون الصادر في يوليو 2018، ما دعا أعضاء لجنة الإسكان لإدخال تعديلات جديدة على القانون، ووافق عليها البرلمان ديسمبر الماضي».

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ولفت «حسونة» إلى أنه باعتماد القانون من رئيس الجمهورية، ستتواصل اللجنة البرلمانية مع الحكومة لتفعيل هذا القرار (المشاركة في إعداد اللائحة التنفيذية).

فيما أصدر النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب، بيانا، أشاد فيه بقرار رئيس مجلس النواب، حيث اعتبره الأول من نوعه بمشاركة الحكومة رسمياً بوضع لائحة تنفيذية لقانون.

وأشار «منصور» إلى أن النائب سعد حمودة رئيس اللجنة، خاطب الدكتور على عبدالعال بترشيح نواب من لجنة الإسكان من أجل مشاركة الحكومة في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.