شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في أكرا يهنئ الجالية القبطية بالعام الجديد وعيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام سفير مصر لدى غانا عماد مجدي حنا بزيارة مقـر الكنيسة المصرية في أكرا لنقل تهنئة رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عام ٢٠٢٠ وقُرب الاحتفال بعيــد الميلاد المجيد، حيثُ كان في استقباله القس ويصا راعي كنيسة مارمرقـس الرسول، وعدد من أبناء الجالة القبطية وأسرهـم في غانا.

وحِرصَ السفير حنا خلال اللقاء على تأكيد اهتمام الدولة بإذكـــاء روح الأخوة والمحبة وروابط الوحدة والتآلف التي تسود شعب مصر وتجمع بين أبنائه مسلمين وأقباط على مر التاريخ، مُثمناً دور الكنيسة الوطني في التعاون مع وزارة الخارجية ومؤسسات الدولة لخدمة أبناء الجاليات المصرية في الخارج، وتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لأبناء الجاليات الأخرى خاصةً في الدول الأفريقية، واصفاً أبناء الجالية المغتربين من مسلمين ومسيحيين بسفراء مصر وواجهتها الحقيقية.

تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين الغانيين قد أعربوا في أكثر من مناسبة عن تقديرهــــم للمشروعات الخدمية والخيرية التي تُنفذهـــا الكنيسة المصرية في محيطها الجغرافي وفي القرى المُتاخمة، الأمر الذي ساهمَ في دعــم دور الدولة المصرية ومساعيها الحثيثة للتواجُد على الساحة الأفريقية، وإعطاء صورةٍ حقيقية عن مقدار الاهتمام المصري بالأشقاء الأفارقة.