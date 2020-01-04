شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: الإنتهاء من رفع أكبر تجمع قمامة بشبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، الإنتهاء من رفع أكبر تجمع للقمامة بأرض عرفة بمدينة شبين الكوم، إستجابةً لشكوي الأهالي للحد من إنبعاث الروائح الكريهة الناتجة من إحتراق المخلفات والتي تؤرق السكان بالمنطقة المحيطة والإرتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وأشار المحافظ بأنه تم رفع ما يقرب من 15 ألف طن مخلفات قمامة من أرض عرفة ونقلها إلى المدفن الصحي بمدينة السادات منذ بدء الأعمال في 21 ديسمبر الماضى، مشيداً بدور المشاركة المجتمعية الفعال والمجتمع المدني ورجال الأعمال في عملية رفع تراكمات القمامة المتواجدة بأرض عرفة، مضيفا بأنه تم البدء في زراعة العديد من الأشجار بالموقع لدعم المظهر الجمالي وإزالة أسباب التلوث البيئي والبصري، موكداً على إستغلال الأرض الإستغلال الأمثل بما يعود بالنفع العام على المحافظة ومواطنيها.

كما أكد محافظ المنوفية على أنه سيتم دعم منظومة النظافة بالمحافظة بعدد 300 صندوق قمامة وأن بداية عام 2020 سيشهد إفتتاح مصنع تدوير القمامة بمدينة شبين الكوم بما يساهم بشكل كبير في حل مشكلة النظافة على مستوي المحافظة، موضحاً بأن عملية إزالة تجمعات القمامة بأرض عرفة هي نقطة إنطلاق الخطة الزمنية للتعامل مع جميع بؤر وتجمعات القمامة المتراكمة منذ القدم بنطاق المحافظة.