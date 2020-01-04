شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يواصل جولاته الميدانية للمحافظات بتسليم 272 عقدًا لـ«أصحاب الهمم» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، غدًا الأحد، جولاته الميدانية للمحافظات، في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، وللفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فضلاً عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعيا.

ويقوم الوزير بزيارة للعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، يشهد خلالها توقيع 40 اتفاقية عمل جماعية بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بأثر راجعي من أول يوليو 2019 لنحو 28 ألفا و690 عاملا بـ 40 شركة قطاع خاص يعملون بها، وذلك بحضور المحافظ الدكتور ممدوح غراب.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه من المقرر أن يقوم خلال الزيارة بتوزيع 205 شهادات «أمان» على العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة، فضلا عن توزيع 272 عقد عمل لمتحدي الإعاقة، وذلك بحضور وكيل الوزارة مدير المديرية مدحت الغمراوي، ووكيل المديرية أحمد عبد الهادي.