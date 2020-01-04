شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة عن أكبر محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، توقيع عقد مشروع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55\62 بميناء الإسكندرية. وتعرض «المصري اليوم» 12 معلومة عن المحطة: 1- المحطة تأتي ضمن المخطط الشامل لتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية. 2- تستغرق أعمال تنفيذ المحطة 24 شهرا بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه. 3- ينفذ المحطة تحالف يضم 3 شركات هي «المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، والغرابلي للأعمال المتكاملة، وايديكس الدولية للهندسة والمقاولات». 4- تبلغ أطوال أرصفة المحطة متعددة الأغراض، المزمع إنشاؤها، حوالي 2450 مترا طوليا. 5- تشتمل المحطة على ساحات تداول نصف مليون متر2. Advertisements 6- تستطيع استقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت. 7- المحطة قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا. 8- تنقسم المحطة إلى 3 محطات تداول «حاويات – بضائع عامة – سيارات». 9- المحطة تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري- بحسب وصف الفريق كامل الوزير. 10- المحطة متعددة الأغراض سترفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، وتأهله لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة. 11- تعزز المحطة دور ميناء الإسكندرية ليكون بوابة عبور تجارة أوروبا نحو إفريقيا والعكس. 12- تعد المحطة أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التي سيتم إنشاؤها خلف ميناء الإسكندرية. يقوم على إدارة وتشغيل المحطة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وهي شركة مملوكة للدولة يساهم فيها كل من «هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة حاويات إسكندرية».

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