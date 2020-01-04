شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة: مصر سباقة في مواجهة الإرهاب والتطرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشـباب والرياضة، حرص مصر على تكثيف دائرة الاهتمام بالشباب وتعظيم مساهماته وتوجيهه من خلال التقارب معهم وتبادل الخبرات والأفكار والتجارب الناجحة التي تساهم في صقل إمكاناتهم واستثمار طاقاتهم، بالإضافة إلى تأصيل القيم والثقافة الصحيحة البناءة لخدمة وطنهم. جاء ذلك خلال كلمة وزير الشباب والرياضة، السبت، في افتتاح مؤتمر «المبادرات الشبابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بدحر الإرهاب».

وقال الوزير إن جهودُ الدولة المصرية على المستوى المحلى والعربى والدولى وفى كافةِ المحافلِ الإقليميةِ والعالمية كانت سباقة وسابقة على غيرها من الجهود الدولية، الأمر الذي بات راسخاً في أذهان أسرة المجتمع الدولى أن جمهورية مصر العربية هي صاحبة الخبرة والريادة والسبق في مواجهة كافة أوجه الإرهاب والتطرف والذى بات يهددُ العالمَ أجمع، وطالت أذرُعُه الكثيرَ من الدولِ، بل ومجتمعاتٍ كانت لا تتوقعُ وصولَ العملياتِ الإرهابية لها.