شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يطالب المحافظين باستمرار الطوارئ 48 ساعة لحين استقرار الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية لمواجهة سقوط الأمطار، بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات، والتأكد من تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين وتجنب حدوث أي مخاطر، وذلك في ضوء متابعة الوزارة موجة الطقس والأمطار التي تشهدها بعض المحافظات.

ووجّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، جميع المحافظات بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد والطوارئ، خاصة التي تشهد سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة، لسرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار، مطالبًا، في اتصالات هاتفية أجراها مع عدد من المحافظين، بالاستمرار في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار حرصًا على سلامة المواطنين.

وطالب الوزير المحافظات بمتابعة الأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المُعَدّات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميداني على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحي باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحي.

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وأضاف «شعراوي»، في تصريحات صحفية، السبت، أن غرفة عمليات الوزارة قامت، اليوم، برصد ومتابعة الأحوال الجوية وسقوط الأمطار التي شهدتها بعض المحافظات، لافتًا إلى أن محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والمنوفية والبحيرة شهدت سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على أنحاء كثيرة بها، كما تشهد باقي المحافظات سقوط أمطار خفيفة، ولم تتسبب في حدوث أي تجمعات للمياه.

وأكد «شعراوي» أن غرفة العمليات تواصلت مع المحافظات التي تشهد تجمعات وتراكم المياه لمتابعة أعمال شفط المياه، بالتنسيق مع القطاعات الخدمية المعنية لمنع إعاقة الحركة المرورية وحركة سير المواطنين.

وطالب الوزير جميع المحافظات باستمرار الاستعداد التام لمواجهة أي طوارئ خلال الـ48 ساعة المقبلة لحين عودة الاستقرار في الأحوال الجوية، والتأكيد على استمرار رفع كفاءة جميع محطات الصرف الصحي على مستوى المحافظات، والتى تعمل بكامل طاقتها، والاستعداد لحل أي مشكلة تتعرض لها المحطات، وبأسرع وقت وأعلى كفاءة، مع إمكانية التنسيق بين المحافظات المجاورة عند حدوث أي أزمة.

وقال «شعراوي» إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستواصل عملها على مدار الساعة لمتابعة تطورات الوضع في جميع المحافظات، وبالتنسيق مع غرف العمليات المركزية في كل محافظة وإدارات المرور وجميع الجهات المعنية وغرفة عمليات مجلس الوزراء.