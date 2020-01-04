شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في دار السلام يبحث مع مفتي تنزانيا دعم التعاون في المجال الديني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير محمد جابر أبوالوفا، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، وفضيلة الشيخ أبوبكر الزبير، مفتي عام تنزانيا ورئيس المجلس الأعلى التنزاني للشؤون الإسلامية، وذلك في إطار جهود السفارة المصرية في دار السلام لدفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

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خلال اللقاء، تم التأكيد على عمق ومتانة علاقات البلدين في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص العلاقات المتميزة التي تجمع بين المؤسسات الإسلامية المصرية، وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، بالمجلس الأعلى التنزاني للشؤون الإسلامية. كما تم تناول سبل تدعيم هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، وبالأخص ما يتعلق بتعزيز استفادة الطلبة التنزانيين من المنح الدراسية السنوية المقدمة إلى تنزانيا من الأزهر الشريف للدراسة في الجامعات والمعاهد الأزهرية المختلفة، وكذلك تعزيز استفادة الائمة والوعاظ التنزانيين من الدورات التدريبية المقدمة من الأزهر الشريف للأئمة والوعاظ الوافدين من العالم الإسلامي.

واتصالاً بذلك، أكد السفير أبوالوفا على دعم السفارة المصرية الكامل للمركز الإسلامي المصري في تنزانيا، الذي يدرس به عدد كبير من الطلبة التنزانيين، وحرصها على تعزيز قدرته على القيام بدوره الهام في تقديم الخدمات التعليمية والدعوية في تنزانيا، مشيرًا في هذا الصدد إلى عملية التجديد وإعادة التأهيل الشاملة التي يشهدها المركز حاليًا، بإشراف من وزارة الأوقاف المصرية، والتي من شأنها أن تمكن المركز من تقديم خدماته التعليمية والدعوية بشكل أفضل.

من جانبه، أعرب فضيلة الشيخ أبوبكر الزبير عن تقدير الجانب التنزاني الكبير لمصر ولمؤسساتها الدينية المختلفة، وللدعم المقدم منها للمجلس الاعلى للشؤون الإسلامية من أجل تقديم الخدمات التعليمية والدعوية في تنزانيا، وخاصةً من خلال أنشطة المركز الإسلامي المصري، معرباً عن تطلعهم لتوسيع أنشطة المركز خلال الفترة المقبلة لتشمل مختلف المدن التنزانية.