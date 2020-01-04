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نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية يسلم رسالة من السيسي لرئيس الكونغو

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يوسف العومي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنظيره دنيس ساسو نجيسو، رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، ورئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى، حول ليبيا.

وأعرب الرئيس ساسو نجيسو عن تقديره للدور الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز السلم والأمن على الساحة الأفريقية، وخاصةً خلال فترة تولي سيادته رئاسة الاتحاد الأفريقي، كما أكد حرص لجنة الاتحاد الأفريقى رفيعة المستوى حول ليبيا على الاضطلاع بالدور الرئيسى في منع التصعيد الحالي في ليبيا، باعتبارها دولة أفريقية، وأن القارة الأفريقية هي أول من ستعاني من تداعيات الأزمة.

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