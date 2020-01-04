شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تعازيها للسودان في ضحايا حادثة سقوط طائرة بغرب دارفور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن عميق تعازيها لجمهورية السودان الشقيقة في ضحايا حادثة سقوط طائرة عسكرية قرب مدينة «الجنينة» في غرب دارفور، مما أسفر عن وفاة عدد من المواطنين السودانيين من العسكريين والمدنيين. ونقل البيان تعازي حكومة وشعب مصر لحكومة وشعب السودان الشقيق وأسر الضحايا، كما أعرب البيان عن وقوف مصر بجانب الأشقاء في السودان في هذا الحادث الأليم.

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