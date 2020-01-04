شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة اجتماعًا مساء اليوم السبت برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة، وفى بداية الاجتماع وجه أعضاء المجلس التهنئة الى الوزير على تجديد الثقة فى من جانب القيادة السياسية، كما هنأ الوزير أعضاء المجلس بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيا أن يكون عام خير وازدهار وتقدم لمصر، موجها التهنئة للأعضاء الجدد بالمجلس.

وفى إطار متابعة أعمال المعاهد العالية الخاصة، أكد الوزير على ضرورة الالتزام بتطبيق الضوابط والقواعد القانونية المنظمة بالمعاهد فيما يتعلق بانتظام سير أعمال الامتحانات، بهدف تحقيق الانضباط داخل لجان امتحانات منتصف العام الدراسي 2019/2020.

وطالب الوزير لجان القطاعات المختلفة بسرعة الإنتهاء من تحديث اللوائح الدراسية للارتقاء بمستوى التعليم بالمعاهد، على أن يراعى في عملية التطوير خصوصية كل معهد وتميزه فى إطار نظام تعليمي شامل لكل تخصص في القطاع، وعرضها على المجلس خلال شهر أبريل القادم.

وأكد عبد الغفار بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالي، على ضرورة استمرارية متابعة أعمال المعاهد لتقييمها والوقوف على حالتها التعليمية على أرض الواقع من حيث جودة التعليم ومدى كفاءة المعامل والمدرجات وكافة متطلبات العملية التعليمية من خلال الزيارات الميدانية المفاجئة لكافة المعاهد للوقوف على مدى التزام المعاهد بأداء دورها المنوط للطلاب.

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وشدد الوزير على ضرورة إتخاذ إجراءات حاسمة ضد المعاهد المقصرة وفقاً للضوابط والقواعد القانونية.

وأكد د. عبد الغفار على ضرورة التزام كافة المعاهد بتطبيق نظام التصحيح الإلكتروني، وتوفير الإمكانيات التكنولوجية لأعضاء هيئات التدريس للقيام بعملهم على أكمل وجه؛ لتحقيق الهدف الخاص بتطوير التعليم بما يتماشى مع الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم، مطالباً بتقديم بيان إحصائى بأسماء المعاهد التى قامت بتطبيق نظام التصحيح الإلكترونى، وعرضه فى الجلسة القادمة.

ووافق المجلس على بروتوكول التعاون بين مجلس شئون المعاهد وصندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم اعتباراً من العام الدراسي الحالي 2019/2020.