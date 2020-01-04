شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يتجول بأحد الأنفاق المنفذة بالعاصمة الإدارية لأول مرة فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزراء الكهرباء والثقافة والإسكان، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، منطقة الأبراج بمركز المال والأعمال بالمدينة، وصعد حتى الدور الـ16 بالبرج الأيقونى، حيث كان فى استقباله السفير الصينى بالقاهرة، ومسئولو الشركة الصينية المسئولة عن التنفيذ.

وشرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ 20 برجا، منها البرج الأيقونى، لافتًا إلى أن نسب التنفيذ حققت المستهدف بل وتخطته.

وفى هذا الصدد، كلّف رئيس الوزراء، بأن يعرض عليه الموقف الخاص بتنفيذ الأبراج كل شهرين حتى نهاية 2020.

كما استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمنطقة الحى السكنى الثالث R3 وR5، خلال تجول رئيس الوزراء بالحى السكنى R3، لتفقد أحد النماذج التى تم الانتهاء من رصفها، وكذا أعمال تنسيق الموقع، ومسارات الدراجات، وأشار الوزير إلى أن الحى السكنى الثالث الذى يقام على مساحة 1000 فدانًا بإجمالى 8 مجاورات، بلغت نسب الإنجاز الإجمالية به نحو 85%.

كما استعرض وزير الإسكان مشروع تنفيذ الحديقة المركزية على مساحة 952 فدانًا (مساحة المسطح الفعلي). كما استعرض التوزيع الكمى لعناصر الموضوع من أرضيات ونباتات ومسطحات مائية وأماكن انتظار السيارات والمبانى المقرر إنشاؤها فى هذه المنطقة، وتوزيع المشروعات الاستثمارية داخل الحديقة، والتى تشمل الحديقة الترفيهية المغطاة، والنادى الاجتماعى ومجمع الواحة الاستشفائي.

كما تم استعراض موقف تنفيذ المرافق والبنية الأساسية خلال نزول رئيس الوزراء إلى أحد الأنفاق التى تم وضع كابلات الكهرباء الخاصة بالعاصمة الإدارية بها، وهذا النموذج يطبق لأول مرة فى مصر، ومنطقة الشرق الأوسط، لتيسير أعمال الربط، والصيانة، وإصلاح الأعطال، حيث أشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع المهم.















































أحد المبانى الحكومية بالعاصمة الادارية



استعراض أبرز ما تم تنفيذه بالعاصمة الادارية



جولة تفقدية لرئيس الوزراء



جولة رئيس الوزراء بالعاصمة الادارية



جولة رئيس الوزراء بالعاصمة



جولة رئيس الوزراء ووزيرة الثقافة



جولة رئيس الوزراء



رئيس الوزراء بالعاصمة الادارية



رئيس الوزراء بمركز مصر الثقافى

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رئيس الوزراء وجولته بالعاصمة الادارية



رئيس الوزراء ووزير الاسكان بالعاصمة الادارية



رئيس الوزراء ووزيرة الثقافة



رئيس الوزراء يتابع م (2)



رئيس الوزراء يتفقد المبنى الحكومى بالعاصمة



رئيس الوزراء يستمع لشرح بالعاصمة الادارية



رئيس الوزراء يستمع لشرح تفصيلى



رئيس الوزراء يستمع لشرح حول مركز مصر الثقافى



صورة جماعية لرئيس الوزراء مع العاملين بالعاصمة الادارية



مبنى البرلمان الجديد بالعاصمة الادارية



مركز مصر الثقافى الإسلامى بالعاصمة الإدارية الجديدة