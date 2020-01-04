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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يزور المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية لمتابعة الموقف التنفيذى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد زيارة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف الأعمال الإنشائية لمشروع المدينة الرياضية، حيث رافقه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد كبير من المسئولين.
وقال مسئولو الهيئة الهندسية، المشرفة على التنفيذ: تقع المدينة الرياضية شمال الحى السكنى الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة على مسطح 92 فدانًا، حيث تم اختيار الموقع بعناية لخدمة الأحياء السكنية والامتداد السكنى المستقبلى، وتضم المدينة مجمع ملاعب كرة قدم، وصالة مغطاة سعة 7000 متفرج، تقع على مساحة 10000م2، مصممة لاستقبال كأس العالم لكرة اليد عام 2021، كما تضم مجمعًا لألعاب السباحة والإسكواش، ومجمعًا لملاعب التنس يتسع لـ 900 متفرج، كذلك يوجد بالمدينة المنطقة الترفيهية والتى تضم منطقة ألعاب أطفال وحمام سباحة أطفال على مساحة 4500 م2، فضلًا عن البحيرة الصناعية والمجرى المائي.
كما تضم المدينة مبانى الكافتيريا وتغيير الملابس ومبانى صالات الألعاب الجماعية، ومنطقة الملاعب الجماعية، ومبنى الثقافة والتكنولوجيا، والمبنى الاجتماعي.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالجهد المبذول فى تنفيذ المدينة الرياضية، التى ستكون علامة مميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى ضرورة سرعة الانتهاء من التنفيذ، خاصة للصالة المغطاة، التى ستشهد مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021.
أحد المبانى الحكومية بالعاصمة الادارية
استعراض أبرز ما تم تنفيذه بالعاصمة الادارية
جولة تفقدية لرئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء بالعاصمة الادارية
جولة رئيس الوزراء بالعاصمة
جولة رئيس الوزراء ووزيرة الثقافة
جولة رئيس الوزراء
رئيس الوزراء بالعاصمة الادارية
رئيس الوزراء بمركز مصر الثقافى
رئيس الوزراء وجولته بالعاصمة الادارية
رئيس الوزراء ووزير الاسكان بالعاصمة الادارية
رئيس الوزراء يتفقد المبنى الحكومى بالعاصمة
رئيس الوزراء يستمع لشرح بالعاصمة الادارية
رئيس الوزراء يستمع لشرح تفصيلى
رئيس الوزراء يستمع لشرح حول مركز مصر الثقافى
صورة جماعية لرئيس الوزراء مع العاملين بالعاصمة الادارية
مبنى البرلمان الجديد بالعاصمة الادارية
مركز مصر الثقافى الإسلامى بالعاصمة الإدارية الجديدة
مركز مصر الثقافى بالعاصمة الادارية
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