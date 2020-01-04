شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تطوير التعليم يوقع بروتوكول تعاون لتفعيل مبادرة الرئيس "صنايعية مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم اجتماعا صباح اليوم السبت برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات للإبداع وتطوير وتصنيع الإلكترونيات، والدكتور أحمد حسنى الحيوى أمين عام صندوق تطوير التعليم، والدكتور سلافة جويلى مدير وحدة شهادة النيل الدولية، والدكتورة مرفت الديب المنسق العام للمجلس الاستشارى الرئاسى لعلماء وخبراء مصر وعضو المجلس عن التعليم قبل الجامعى، الدكتور هانى هلال من ذوى الخبرة، والمهندس أيمن بدوى من ذوى الخبرة، وذلك بمقر وزارة التعليم العالى.

وفى بداية الاجتماع أكد أعضاء المجلس على ضرورة تحديد أهداف الصندوق بشكل واضح ومحدد بما يخدم الوزارات ويساهم فى تحقيق المبادرات المختلفة والمشروعات المشتركة بين الوزارات المعنية، اعتمد المجلس مشروع موازنة الصندوق للعام المالى 2019/2020.

وناقش المجلس آخر التطورات فى مشروع المجمعات التكنولوجية المتكاملة والذى يضم 4 مجمعات تكنولوجية بالأميرية، الفيوم، أسيوط، أبو غالب.

وطالب الدكتور خالد عبد الغفار بحسب بيان صادر عن الوزارة، بتقديم خطة واضحة للمجمعات التكنولوجية، وكذلك المشروعات والمبادرات التى يقوم الصندوق بتنفيذها بالتعاون مع الوزارات المعنية، بحيث يتم عرضها خلال الاجتماع القادم للصندوق.

ووافق المجلس على الصرف السنوى لحافزى الأداء والجودة لجميع العاملين المشاركين فى منظومة التدريس بمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالأميرية من غير المنتدبين بشرط ضمان استمرارية منظومة الجودة بالشراكة مع هيئة بيرسون العالمية.

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كما وافق المجلس على تمويل مصروفات التشغيل السنوية لمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالفيوم خلال العام المالى 2019/2020 من موازنة الصندوق، وكذلك الموافقة على تمويل مصروفات التشغيل السنوية لمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بأسيوط خلال العام المالى 2019/2020 من موازنة الصندوق.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومحافظة أسيوط وجامعة أسيوط وخبراء صندوق تطوير التعليم للبدء فى إعداد الدراسة الخاصة بإنشاء مجمع تكنولوجى بأسيوط الجديدة، كما وافق المجلس على البدء فى المرحلة التنفيذية من مشروع تطوير المدارس الثانوية الفنية بالمحافظات وفقًا لإطار المؤهلات الأوروبية أو الدولية.

ووافق المجلس أيضا على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وصندوق تطوير التعليم وبرنامج دعم إصلاح التعليم الفنى وإحدى مؤسسات التنمية البشرية والاجتماعية لتفعيل المبادرة الرئاسية صنايعية مصر، بهدف انشاء عدد 5 مكاتب إدارية لمراكز التدريب بالجامعات وتجهيزها بالأثاث والآلات والمعدات اللازمة.

وخلال الاجتماع ناقش المجلس شروط القبول والمصروفات الدراسية بمدارس النيل المصرية بفروعها فى أكتوبر، العبور، بورسعيد، المنيا، قنا للعام 2020/2021، وكذلك تفعيل الدراسة الاقتصادية الخاصة بوحدة شهادة النيل الدولية.

وأحيط المجلس علما بتوقيع اتفاقية التعاون الفنى بين صندوق تطوير التعليم وإقليم إيميليا رومانيا الإيطالى بشأن مجمعى الفيوم وأبو غالب، وكذلك توقيع اتفاقية التعاون بين كل من وزارة التعليم بولاية بادن فورتمبرج الألمانية والصندوق.