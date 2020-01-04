محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، بعدم دستورية نصي الفقرتين الأولى والثانية من المادة 12 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
وبذلك أبطلت المحكمة ما تضمنته الفقرتان من "قصر صرف حافز مناطق نائية على المغتربين وغير المغتربين من الفئات المخاطبة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه دون الأطباء البيطريين وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين.
كانت هذه تفاصيل خبر للبيطريين وخريجي "العلوم".. الدستورية تبطل عدم شمولهم بـ"حوافز المناطق النائية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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