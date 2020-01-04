4 أبريل.. نظر دعوى مطالبة "الدفاع الوطني" بالانعقاد لحل مشاكل الأقباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل دعوى المطالبة بدعوة مجلس الدفاع الوطني للانعقاد كل ثلاثة أشهر للتدخل السريع لحل أزمة أقباط المنيا، لجلسة 4 إبريل المقبل.

وذكرت الدعوى أن قرية دمشاو بمحافظة المنيا شهدت أحداث خطيرة وقعت على الأقباط ومنها التعدي عليهم من قبل متطرفين‪ .

وأضافت أن قوات الأمن القت القبض على عدد كبير من المتطرفين وتم حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأشارت إلى أنه طبقا للقانون رقم 21 لسنة 2014 تم إنشاء مجلس الدفاع الوطني ليتبع رئاسة الجمهورية، ويختص بسلامة البلاد، وتطالب الدعوى بالانعقاد لهذا المجلس كل 3 أشهر‪.