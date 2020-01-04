محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: عدة حملات متنوعة وجهتها الإدارة العامة للمرور لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم بمديرات الأمن. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 5225 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية 1909 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 248 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، 9 دراجات نارية مخالفة، 22 مخالفة "موقف عشوائي، 59 مخالفة شروط الترخيص، 29 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بينها 29 حالة قيادة تحت تأثير المخدر.. جهود الإدارة العامة للمرور خلال يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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