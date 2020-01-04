ضبط 7 قضايا تزوير وهجرة غير شرعية عبر المنافذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ جهوده لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 7 قضايا تهريب، كما ضُبط قضية واحدة في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد.

وأثمرت الجهود في مجال الأمن العام عن ضبط 27 قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، صيد بدون تصريح، سرقة، مخالفات السائقين، تزوير، سلاح أبيض، انتهاء فترة التصريح).

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كما تم ضبط 1198 مخالفة مرورية متنوعة، ونفذت الأجهزة المختصة في مجال تنفيذ الأحكام 240 حكم قضائي متنوع.

وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" ضبط 7 قضايا متنوعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.